الجيش الأميركي يشن غارات على إيران

شنّ الجيش الأميركي غارات على إيران، وسط أنباء عن حملة قد تستمر أسبوعين. وقُتل 20 عنصرا و5 مستشارين إيرانيين بغارات على العراق، فيما اندلع حريق بسفينتين بمصر إثر هجوم مسيّرة استهدف سفينة غاز أميركية.

شنّ الجيش الأميركي، ليل الأربعاء - الخميس، غارات على إيران، في موجة تصعيد جديدة، كان الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، قد هدّد بشنّها، خلال الأيام الماضية، أكثر من مرّة.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر، بأن قائد القيادة المركزية الأميركية أعدّ خطة لشنّ "حملة عقابية" ضد إيران قد تستمر أسبوعين، بهدف أحداث تصعيد واسع في نطاق الحرب مع طهران.

يأتي ذلك فيما نشب حريق بسفينتين لمعالجة وتخزين الغاز الطبيعي في ميناء دمياط بشمال مصر، الأربعاء من دون وقوع إصابات، بحسب ما أفادت وزارة البترول المصرية، من دون أن تحدد سبب الحريق، في حين أوردت شركة الأمن البحري "أمبري"، أنباء عن هجوم بطائرة مسيّرة على سفينة أميركية للغاز الطبيعي المسال في ميناء دمياط المصري، تحمل علم جُزُر مارشال.

وقُتل خمسة مستشارين إيرانيين لدى هيئة الحشد الشعبي في ضربات أميركية سعودية على العراق، الأربعاء، على ما أفاد مسؤولان في الحشد، فيما أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين، جرّاء ضربات استهدفت مواقع تابعة لها في مناطق متفرقة من البلاد، وذلك بعد إعلان واشنطن والرياض تنفيذ عمليات ضد جماعات قالتا إنها موالية لإيران.

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