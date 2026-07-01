النقب: قتيل ومصاب بجريمة إطلاق نار في بلدة كسيفة

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة كسيفة في منطقة النقب عن مقتل شاب وإصابة آخر بجراح وصفت بالطفيفة، إذ أقدم جناة على إطلاق النار نحو مركبة بحسب ما أظهر توثيق مصور.

قتل شاب، في الثلاثينيات من عمره، وأصيب آخر بجراح وصفت بالطفيفة جراء جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة كسيفة في منطقة النقب، ليل الخميس – الجمعة.

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وأظهر توثيق من إحدى الكاميرات، إقدام عدد من الجناة على صدم مركبة بواسطة أخرى استقلوها ومحاولة محاصرتها، ثم أطلقوا النار نحوها.

النقب: توثيق لجريمة القتل في بلدة كسيفة التي راح ضحيتها شاب وأصيب آخر pic.twitter.com/pAHPMNBuqq — موقع عرب 48 (@arab48website) July 30, 2026

وبحسب الشرطة، فإن مصابين اثنين نقلا من مكان الجريمة، أحدهما بحالة حرجة والآخر بحالة طفيفة، إذ جرى إقرار وفاة المصاب بحالة حرجة لاحقا بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

يتبع...