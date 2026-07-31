ترامب: التوصل لاتفاق لنزع سلاح حماس والفصائل في غزة... انسحاب إسرائيلي مع اكتماله

أعلن ترامب رسميا التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حماس وكافة الفصائل في غزة، مشيرا إلى أن حكم غزة سيكون بيد حكومة فلسطينية جديدة، وبعد اكتمال ذلك ستنسحب القوات الإسرائيلية وتتولى قوات الاستقرار الدولية وشرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسميا أن "مجلس السلام" الذي يترأسه توصل إلى ما وصفه بـ"الاتفاق التاريخي" لنزع السلاح بالكامل من حركة حماس وجميع الفصائل الفلسطينية الأخرى في قطاع غزة، عادّا ذلك "خطوة هائلة نحو السلام والأمن الدائمين".

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وأضاف "يعد هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو حكم غزة من قبل حكومة فلسطينية جديدة تعمل بتعاون وثيق مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه".

واعتبر ترامب، أن "هذا يعد علامة فارقة كبيرة في تنفيذ الخطة ذات النقاط العشرين. سيتم تنفيذ الاتفاق على مراحل منظمة بعناية".

وأشار إلى أنه "مع اكتمال نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية، وستتولى قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة مسؤولية ضمان أمن غزة لسكانها وجيرانها".

وأقر ترامب بـ"أزمة إنسانية" لحقت بغزة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، معتبرا أنه "حققنا تقدما تاريخيا، ولا يزال أمامنا الكثير لنفعله".

يتبع...