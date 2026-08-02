حماس: الاحتلال يتعمّد التصعيد لتعطيل التفاهمات واستكمال وقف النار

اتهمت حماس الاحتلال بتعمد تصعيد عدوانه في قطاع غزة عقب استشهاد أكثر من 18 شخصا، ومسح عائلات بأكملها، لتعطيل التفاهمات واستكمال اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبة الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الجرائم والضغط لإلزام الاحتلال ببنود الاتفاق، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

قالت حركة حماس، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيليّ، يتعمّد تصعيد عدوانه في غزة، لتعطيل التفاهمات، واستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وذكرت حماس في بيان، أن "القصف الصهيوني الإجرامي المسعور على قطاع غزة منذ صباح اليوم، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 18 شخصا، ومسح عائلات بأكملها من السجل المدني، هو تصعيد متعمّد تنتهجه حكومة مجرم الحرب (رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين) نتنياهو".

وأضاف أن التصعيد الإسرائيليّ، يأتي "بهدف تعطيل التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الوسطاء، بما فيهم الإدارة الأميركية، لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وطالبت الحركة "الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمّل مسؤولياتهم، وإدانة هذه الجرائم الصهيونية ضد شعبنا، والتحرك الفوري للضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها بحق شعبنا، وإلزامها بوقف عدوانها بموجب الاتفاق".

وشدّدت على أن "هذه الأفعال الوحشية التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لتستدعي تحرّكا رسميا وقانونيا من المجتمع الدولي، لمحاسبة قادة الاحتلال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية شعبنا الأعزل، الذي لا يزال يواجه خطر الإبادة والتهجير".

يأتي ذلك فيما قدّمت إسرائيل إلى "مجلس السلام"، اعتراضات على ثلاثة بنود في الاتفاق الذي تبلور مع حركة حماس، تتعلق بمصير الأسلحة التي ستُجمع من الحركة، ودور قطر وتركيا في آلية التحقق، وحرية عمل الجيش الإسرائيلي في المناطق التي ستنتقل إلى مسؤولية قوة الاستقرار الدولية، بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس" في وقت سابق، الأحد، مشيرة إلى أن تل أبيب نقلت اعتراضاتها إلى عضو "مجلس السلام" ورئيس الحكومة البريطانية الأسبق، توني بلير، فيما لم يُحسم بعد موعد دخول الاتفاق حيّز التنفيذ.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رسميا، ليل الخميس - الجمعة، أن "مجلس السلام" الذي يترأسه توصّل إلى ما وصفه بـ"الاتفاق التاريخي" لنزع السلاح بالكامل من حركة حماس، وجميع الفصائل الفلسطينية الأخرى في قطاع غزة، عادّا ذلك "خطوة هائلة نحو السلام والأمن الدائمين".

وعَدّ ترامب في بيان، أن "هذا يعد علامة فارقة كبيرة في تنفيذ الخطة ذات النقاط العشرين. سيتم تنفيذ الاتفاق على مراحل منظمة بعناية"، مشيرا إلى أنه "مع اكتمال نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية، وستتولى قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة مسؤولية ضمان أمن غزة لسكانها وجيرانها".