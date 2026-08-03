إصابة شاب بجراح خطيرة بجريمة إطلاق نار في كفر قاسم

أُصيب شاب بعمر اثنين وثلاثين عاما بجراح خطيرة، إثر جريمة إطلاق نار بكفر قاسم، فيما وصل عدد ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي منذ بدء العام إلى مئة وسبعة وأربعين قتيلا وقتيلة.

أُصيب شاب بجراح خطيرة، جرّاء جريمة إطلاق نار ارتُكبت في كفر قاسم، بالقرب من جلجولية، مساء اليوم الإثنين.

وقال طاقم طبيّ، إنه تلقّى بلاغا "عند الساعة 17:25 (الخامسة و25 دقيقة)، يفيد إصابة شخص جراء حدث عنف في منطقة مفتوحة، قرب جلجولية".

وأضاف أن مسعفيه "يقدمون العلاج الطبي لشاب يبلغ من العمر 32 عامًا، ونقلوه إلى مستشفى ’مئير’ في حالة خطيرة، نتيجة إصابات نافذة".

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي، إن "المصاب كان واعيًا ويعاني من إصابات نافذة بالغة في جسده، إثر تعرّضه لحدث عنف، وقد قدمنا ​​له العلاج الطبي المنقِذ للحياة".

وأضاف: "نقلناه في وحدة العناية المركزة التابعة لنجمة داود الحمراء إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، فيما وُصفت حالته بالخطيرة".

وقالت الشرطة في بيان، إنها "فتحت تحقيقا في (جريمة) إطلاق نار بكفر قاسم، عقب إصابة شاب في الثلاثينات من عمره".

وأضافت أن الشاب صحية الجريمة، "نُقل إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة، وفقًا للطواقم الطبية".

وأشارت إلى أن قواتها "وصلت إلى المكان، وباشرت أعمال البحث عن المشتبهين بالتوازي مع إجراءات التحقيق".

وذكر الشرطة في بيانها، أن "التقديرات الأولية تشير إلى أن خلفية الحدث جنائية، ولا تزال التحقيقات مستمرة".

147 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي منذ بداية العام

ووصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري إلى 147 قتيلا وقتيلة، في ظل تواصل موجة الجريمة المنظمة، واستمرار نزيف الأرواح من دون مؤشرات على تراجع الظاهرة.

وتشير المعطيات إلى أن معظم الضحايا سقطوا جرّاء جرائم إطلاق نار، فيما تتواصل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة الإسرائيلية والحكومة، على خلفية ما يوصف بالعجز عن كبح نشاط منظمات الجريمة، والإخفاق في كشف ملابسات العديد من جرائم القتل، وتقديم مرتكبيها إلى القضاء.

ويواصل تصاعد جرائم القتل تعميق حالة القلق وانعدام الأمان في المجتمع العربي، في وقت تشهد الحصيلة السنوية للضحايا ارتفاعًا متواصلا.