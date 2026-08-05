مصرع طفل (3 أعوام) دهسا بحادث في عرعرة

لقي طفل يبلغ 3 أعوام مصرعه دهسا في عرعرة بالمثلث، حيث نُقل بحالة حرجة لمستشفى "هليل يافي" وتوفي هناك، فيما أوقفت الشرطة مشتبها به وتبحث في شبهات محاولة عرقلة التحقيق، بادعاء سقوطه.

لقي طفل يبلغ من العمر 3 أعوام، مصرعه دهسا، جرّاء حادث طرق وقع في عرعرة بالمثلث، مساء الأربعاء.

وقالت الشرطة في بيان" قبل وقت قصير، أُصيب طفل (3 أعوام) بجروح حرجة في عرعرة، وأُعلن لاحقًا عن وفاته في المستشفى".

وأضافت أنه "بحسب التحقيق الأولي، يُشتبه بأن الحادث ناجم عن دهس، ووصلت قوات الشرطة إلى المكان، وأوقفت مشتبهًا به، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث".

كلن الطفل قد نُقل إلى مستشفى "هليل يافي" في الخضيرة، وهو في حالة حرجة، قبل أن تُقرّ وفاته.

وقال مصدر في الشرطة، إن "أقاربه قالوا في البداية إنه سقط، ويُشتبه في أن ذلك كان لعرقلة التحقيق".