148 قتيلا عربيا: مقتل رجل من الطيرة بجريمة إطلاق نار بالطيبة بعد نحو عام ونصف من مقتل زوجته

قُتل رجل خمسيني من الطيرة بإطلاق نار أمام عائلته بالطيبة، في جريمة يُعتقد أنها ناجمة عن ثأر دموي، ليرتفع إجمالي ضحايا القتل بالمجتمع العربي منذ بدء العام إلى 148 قتيلا وسط انتقادات حادة لتقاعس الشرطة.

قُتل رجل في الخمسينات من عمره من الطيرة، بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في مدينة الطيبة، بوقت متأخر من مساء الأربعاء، ليصل بذلك عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بدء العام الجاري إلى 148 قتيلا وقتيلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن ضحية جريمة إطلاق النار هو زياد بشارة من سكّان الطيرة، وقُتل بإطلاق نار في مدينة الطيبة، لافتة إلى أن زوجته المغدورة سوزان عبد القادر بشارة، الناشطة المجتمعية، كانت قد قُتلت في عام 2025.

وكان ضحية جريمة القتل قد قال في حديث لـ"عرب 48" إن زوجته "كانت تحبّ الخير وتسعى للصلح بين الناس، كما كانت ناشطة في جمعيّات نسائيّة ضد العنف"، مشيرًا إلى أنّ الجريمة ارتُكبت عند عودة زوجته إلى المنزل من العمل، إذ "قام مسلّح مترصّد لها أمام البيت بالاقتراب من سيّارتها، وإطلاق النار عليها".

ضحية جريمة القتل زياد بشارة

وقال طاقم طبيّ وصل إلى موقع ارتكاب الجريمة إنه تلقّى بلاغا، عند "الساعة 9:09 مساءً عن إصابة رجل في حدث عنيف في الطيبة، وأفاد المسعفون بأن الرجل البالغ من العمر 57 عامًا، مصاب بجروح نافذة، ولا توجد عليه أي علامات حياة، وقد أقرّوا وفاته في مكان (ارتكاب الجريمة)".

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي: "عند وصولنا إلى مكان الحدث، وجدنا رجلا يبلغ من العمر 57 عامًا فاقدًا للوعي، من دون نبض ولا تنفُّس، ويعاني من جروح نافذة في جسده، وقد أجرينا له الفحوصات الطبية، لكن إصاباته كانت حرجة، واضطررنا إلى إقرار وفاته في المكان".

زوجة ضحية جريمة القتل زياد بشارة، المغدورة في عام 2025، سوزان عبد القادر بشارة

وقالت الشرطة في بيان، إنها "فتحت تحقيقًا في ملابسات (جريمة) إطلاق نار في الطيبة، أسفرت عن إصابة أحد سكان الطيرة، وهو في الخمسينيات من عمره"، مضيفة أن المسعفين أكدوا وفاته في موقع ارتكاب الجريمة.

من موقع جريمة القتل

ولفتت إلى أن قواتها "تتواجد في موقع (الجريمة)، حيث بدأت بجمع الأدلة، وتطويق مسرح الجريمة، والبحث عن المشتبه بهم"، من دون إعلان عتقال أيّ منهم.

وبحسب بيان الشرطة، فإنه "يبدو أن الجريمة ناجمة عن ثأر دمويّ مستمرّ".

148 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي منذ بداية العام

ووصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري إلى 148 قتيلا وقتيلة، في ظل تواصل موجة الجريمة المنظمة، واستمرار نزيف الأرواح من دون مؤشرات على تراجع الظاهرة.

وتشير المعطيات إلى أن معظم الضحايا سقطوا جرّاء جرائم إطلاق نار، فيما تتواصل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة الإسرائيلية والحكومة، على خلفية ما يوصف بالعجز عن كبح نشاط منظمات الجريمة، والإخفاق في كشف ملابسات العديد من جرائم القتل، وتقديم مرتكبيها إلى القضاء.

ويواصل تصاعد جرائم القتل تعميق حالة القلق وانعدام الأمان في المجتمع العربي، في وقت تشهد الحصيلة السنوية للضحايا ارتفاعًا متواصلا.

تفاصيل أوفى تباعا....