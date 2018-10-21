مصرع شخصين في حادث طرق شمال غرب رام الله

لقي شخصان مصرعهما في حادث طرث مروع، وقع مساء اليوم الأحد، على طريق اللبن الغربي بالقرب من مستوطنة "بيت أريه"، شمال غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الحادث وقع إثر تصادم مركبتين بشكل مباشر على شارع رقم 456 وأسفر عن مصرع شخصين وإضابة آخرين بجروح متفاوتة.

وأوضحت المصادر أن ضحيتي حادث الطرق هما فلسطينيان في الثلاثينات من عمريهما (لم تحدد هويتهما بعد)، في حين نقل المصابان بعد تقديم الإسعافات الأولية إلى مستشفى بلنسون.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات، بأن الشرطة باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وحذّرت الشرطة السائقين من خطر التزحلق مع بداية هطول الأمطار بسبب تشكل طبقة لزجة على الطرقات تمنع تماسك الإطارات مع الشارع وتزيد فرص الانزلاق.

وناشدتهم ضرورة قيادة مركباتهم بحذر شديد وسرعة توافق ظروف الطريق والسرعة المسموحة قانونيا.

يذكر أنه بذلك يصل عدد ضحايا حوادث الطرق في الضفة الغربية المحتلة، خلال اليوم الذي شهد تبدل في حالة الطقس وهطول كمية كبيرة من الأمطار، إلى 5 ضحايا، حيث لقي 3 فلسطينيين مصارعهم بعد ظهر اليوم الأحد، في حادث سير وقع على شارع جنين نابلس في مساره بالقرب من قرية جبع، حيث أقرت الطواقم الطبية وفاتهم متأثرين بجراحهم الحرجة.