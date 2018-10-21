  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مصرع شخصين في حادث طرق شمال غرب رام الله

تاريخ النشر: 21/10/2018 - 18:28

مصرع شخصين في حادث طرق شمال غرب رام الله
عرب ٤٨

لقي شخصان مصرعهما في حادث طرث مروع، وقع مساء اليوم الأحد، على طريق اللبن الغربي بالقرب من مستوطنة "بيت أريه"، شمال غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الحادث وقع إثر تصادم مركبتين بشكل مباشر على شارع رقم 456 وأسفر عن مصرع شخصين وإضابة آخرين بجروح متفاوتة.

وأوضحت المصادر أن ضحيتي حادث الطرق هما فلسطينيان في الثلاثينات من عمريهما (لم تحدد هويتهما بعد)، في حين نقل المصابان بعد تقديم الإسعافات الأولية إلى مستشفى بلنسون.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات، بأن الشرطة باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وحذّرت الشرطة السائقين من خطر التزحلق مع بداية هطول الأمطار بسبب تشكل طبقة لزجة على الطرقات تمنع تماسك الإطارات مع الشارع وتزيد فرص الانزلاق.

وناشدتهم ضرورة قيادة مركباتهم بحذر شديد وسرعة توافق ظروف الطريق والسرعة المسموحة قانونيا.

يذكر أنه بذلك يصل عدد ضحايا حوادث الطرق في الضفة الغربية المحتلة، خلال اليوم الذي شهد تبدل في حالة الطقس وهطول كمية كبيرة من الأمطار، إلى 5 ضحايا، حيث لقي 3 فلسطينيين مصارعهم بعد ظهر اليوم الأحد، في حادث سير وقع على شارع جنين نابلس في مساره بالقرب من قرية جبع، حيث أقرت الطواقم الطبية وفاتهم متأثرين بجراحهم الحرجة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#بيت أريه
#رام الله
#الضفة الغربية
#حادق طرق

مصرع شخصين في حادث طرق شمال غرب رام الله

مصرع شخصين في حادث طرق شمال غرب رام الله

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هيئات مقدسية تُطالب الـملك عبد الله بالتحرُّك قبل فوات الأوان
هيئات مقدسية تُطالب الـملك عبد الله بالتحرُّك قبل فوات الأوان

2018-10-21

باقون في الخان الأحمر
باقون في الخان الأحمر

2018-10-21

الأسير عدنان يواصل الإضراب ويرفض إجراء الفحوصات الطبية
الأسير عدنان يواصل الإضراب ويرفض إجراء الفحوصات الطبية

2018-10-21

الأكثر قراءة

السلطة الفلسطينية تدعم السعودية في قضية خاشقجي

السلطة الفلسطينية تدعم السعودية في قضية خاشقجي

2018-10-20
#أوامر_ملكية: استنكار اتهام أحد غير بن سلمان بمقتل خاشقجي

#أوامر_ملكية: استنكار اتهام أحد غير بن سلمان بمقتل خاشقجي

2018-10-20
محلل إسرائيلي: عزل العسيري سيّئ لإسرائيل

محلل إسرائيلي: عزل العسيري سيّئ لإسرائيل

2018-10-20
اعتقال مدير المخابرات الفلسطينية في القدس

اعتقال مدير المخابرات الفلسطينية في القدس

2018-10-20
السعودية تقر بوفاة خاشقجي وإعفاءات واسعة في المخابرات

السعودية تقر بوفاة خاشقجي وإعفاءات واسعة في المخابرات

2018-10-20