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شهيد بنيران الاحتلال في الخليل

تاريخ النشر: 22/10/2018 - 10:37

شهيد بنيران الاحتلال في الخليل
الشاب الفلسطيني بعد استشهاده بنيران الاحتلال بالخليل (نشطاء)
عرب ٤٨

استشهد الشاب معمر عريف الأطرش بالعشرينيات من عمره، اليوم الإثنين، بنيران جنود الاحتلال الإسرائيلي، بزعم تنفيذه عملية طعن بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الخليل، ما أسفر عن إصابة جندي.

ووفقا لرواية جيش الاحتلال، أقدم مجموعة من الجنود تواجدوا قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل على إطلاق النار على شاب فلسطيني طعن أحد الجنود الذي أصيب بجروح طفيفة.

وبحسب شهود عيان، سمع دوي إطلاق نار بالقرب من المدرسة الإبراهيمية القريبة من الحرم في الخليل، فيما حاصر جنود الاحتلال شابا بعد إطلاق النار عليه بزعم طعنه لجندي بسكين، حيث رجحت تقديرات الشهود إطلاق 10 رصاصات صوب الشاب الذي جرى تغطيته جثمانه بغطاء أسود.

إلى ذلك، أغلقت قوات الاحتلال المنطقة ومنعت من الطواقم الطبية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني التي وصلت للمكان معاينة جثمان الشهيد. وبحسب الشهود، فإن جنود الاحتلال تركوا الشاب ينزف على الأرض لفترة طويلة دون السماح لأحد من الاقتراب منه أو للطواقم الطبية من تقديم الإسعافات له.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#الخليل
#عملية طعن
#الحرم الإبراهيمي
#شهيد
#الاحتلال

شهيد بنيران الاحتلال في الخليل

شهيد بنيران الاحتلال في الخليل

شهيد بنيران الاحتلال في الخليل

شهيد بنيران الاحتلال في الخليل

من عرب 48

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