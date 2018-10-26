دوي انفجارات في سديروت تلت صافرات الإنذار

قالت بلدية سديروت، مساء الجمعة، إن القبة الحديدية اعترضت 6 قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزّة، بينما سقطت قذيفتان في منطقتين مفتوحتين في المنطقة، دون الإعلان عن وقوع إصابات في صفوف الإسرائيليّين.

وكانت صافرات الإنذار قد دوّت في البلدات الإسرائيليّة المحاذية للقطاع، حوالي الساعة 22:00 في المرّة الأولى، تلاها إطلاق للصواريخ من القطاع، ثم دوّت مرّة ثانية قرابة الساعة 22:20، ثم للمرة الثالثة قرابة الساعة 22:40.

وبيّنت أشرطة فيديو تناقلها صحافيون إسرائيليون إطلاقا كثيفًا لصواريخ القبة الحديديّة، ورصدوا سماع أصوات 8 انفجارات لإطلاق الصواريخ.