إنذار كاذب يطلق الصافرات في "غلاف غزة"

انطلقت صافرات الإنذار، مساء اليوم الأحد، في المجلس الإقليمي "شاعر هنيغف" و"سدروت" والمناطق المحيطة بقطاع غزة المحاصر، والمعروفة إسرائيليًا بـ"غلاف غزة".

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الصافرات انطلقت عن طريق الخطأ.

يذكر أنه منذ نهاية آذار/ مارس الماضي، ينظم آلاف الفلسطينيين مسيرات عند المناطق الحدودية في قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد أكثر من مائتي فلسطيني وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

يتبع...