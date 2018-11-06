الطيرة: إصابةُ شابة بجروح بين متوسطة وخطيرة بإطلاق نار

أُصيبت شابة (23 عامًا)، في مدينة الطيرة، بجروح بين متوسطة وخطيرة، إثر تعرضها لإطلاق رصاص مساء اليوم الثلاثاء.

وأُصيبت الشابةُ بالقسم السفلي من جسمها، بعد إطلاق رصاص من سيارة عابرة وسط المدينة.

ونُقلت المصابة إلى مركز الرحمة الطبي في الطيرة، ومن هُناك تم نقلها إلى مستشفى "مئير" في "كفار سابا" لتلقي العلاج.

وارتفع عدد جرائم القتل في مدينة الطيرة، منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية اليوم إلى 7 جرائم، بعد جريمة القتل التي وقعت فجر اليوم.

وأظهر تقرير مراقب الدولة الذي نشر في آب/ أغسطس الماضي، أن عدد قتلى جرائم إطلاق النار في المجتمع العربي وصل إلى أكثر من 1236 قتيلا منذ العام 2000.

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