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الطيرة: إصابةُ شابة بجروح بين متوسطة وخطيرة بإطلاق نار

تاريخ النشر: 06/11/2018 - 19:17

الطيرة: إصابةُ شابة بجروح بين متوسطة وخطيرة بإطلاق نار
(توضيحية)
عرب ٤٨

أُصيبت شابة (23 عامًا)، في مدينة الطيرة، بجروح بين متوسطة وخطيرة، إثر تعرضها لإطلاق رصاص مساء اليوم الثلاثاء.

وأُصيبت الشابةُ بالقسم السفلي من جسمها، بعد إطلاق رصاص من سيارة عابرة وسط المدينة.

ونُقلت المصابة إلى مركز الرحمة الطبي في الطيرة، ومن هُناك تم نقلها إلى مستشفى "مئير" في "كفار سابا" لتلقي العلاج.

وارتفع عدد جرائم القتل في مدينة الطيرة، منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية اليوم إلى 7 جرائم، بعد جريمة القتل التي وقعت فجر اليوم.

وأظهر تقرير مراقب الدولة الذي نشر في آب/ أغسطس الماضي، أن عدد قتلى جرائم إطلاق النار في المجتمع العربي وصل إلى أكثر من 1236 قتيلا منذ العام 2000.

تفاصيل أوفى فورَ ورودها

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#الطيرة
#إصابة شابة
#إطلاق نار

من عرب 48

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