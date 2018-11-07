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"برمجيات إسرائيلية ربما ساعدت في قتل خاشقجي"

تاريخ النشر: 07/11/2018 - 20:12

"برمجيات إسرائيلية ربما ساعدت في قتل خاشقجي"
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات

قال المتعاقد السابق من وكالة الأمن القومي الأميركية (هيئة مخابرات تابعة لحكومة الأميركية)، إدوارد سنودن، إن برمجيات إسرائيلية ربما ساعدت السعودية في تعقب وقتل الصحافي جمال خاشقجي، بقنصليتها في إسطنبول، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

جاء ذلك أمام جمهور من الإسرائيليين، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من مكان لم يتم الكشف عنه في العاصمة الروسية موسكو، حيث يقيم حاليا.

وأضاف سنودن، إن "شركات تكنولوجية إسرائيلية مثل، إن إس أو غروب (خاصة)، من بين الشركات الرائدة في بيع برامج التجسس التي تسمح للحكومات بتتبع معارضيها السياسيين"، حسبما نقلت وكالة "بلومبرغ" الأميركية.

NSO وأخواتها: جريمة إسرائيل بحق العالم كله
الشركات الإسرائيلية، المدعومة من الحكومة والجيش، رائدة في مجال تطوير برامج تجسس بواسطة الهواتف الخلوية، وتبيع منتجاتها لدول في الخليج، خاصة السعودية والبحرين والإمارات، التي تستخدمها للتجسس على نشطاء ومعارضين
 

وتابع أن برنامجا يسمى "بيغاسوس"، تنتجه الشركة الإسرائيلية، يمكنه أن يصيب الهاتف الذكي للهدف بعدوى فيروسية، ليتحول الهاتف في هذه الحالة إلى جهاز تجسس.

وأوضح سنودن، نقلا عن مؤسسة أمن الإنترنت الكندية (سيتيزن لاب)، أنه ربما تم زرع هذا البرنامج في هاتف شخص سعودي آخر كان على اتصال بخاشقجي. ومضى قائلا: "هذا ربما مكّن السعوديين من تتبع خاشقجي، حتى قنصلية بلاده في إسطنبول".

ووصف سنودن، شركة "إن إس أو غروب" الإسرائيلية، بأنها "الأسوأ على الإطلاق من بين شركات التجسس الإلكتروني". وقال إن "أعمالها بالكامل تقوم على فكرة تطوير أدوات السطو الرقمية".

يشار إلى أن سنودن، شاب أمريكي في الـ 35 من عمره، التحق بالجيش الأمريكي في 2003، ثم انتقل للعمل في قسم الأمن الإلكتروني بوكالة الاستخبارات المركزية، وتدرّج في الوظائف، ما مكّنه من الحصول على كمّ هائل من المعلومات السرية.

وفي 2009، غادر الوكالة ليعمل متعاقد مع وكالة الأمن القومي، وبعدها قرر تسريب ما لديه من معلومات وفضح تجسس قال إنه "يشكل تهديدا حقيقيا للديمقراطية التي تنادي بها بلادنا"، بحسب ما تداولته وسائل الإعلام. 

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#وكالة الأمن القومي الأميركية
#إدوارد سنودن
#إسطنبول

من عرب 48

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