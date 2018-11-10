فقدان ثلاثة إسرائيليين في سيول الأردن

قالت وزارة الخارجية الإسرائيليّة، اليوم، السبت، إنها فقدت الاتصال بثلاثة سيّاح إسرائيليين في منطقة والة، التي تضربها السيول، في الأردن.

وأضافت الوزارة في بيانٍ مقتضب أنها أبلغت القنصل الإسرائيلي في عمّان بفقدان الاتصال، وأنه يقوم بالاستفسار عن الأمر أمام الجهات الأردنيّة المختصّة.

ووفقًا لصحافيين إسرائيليين، فإن السياح الثلاثة شوهدوا آخر مرّة في منطقة البتراء التاريخيّة، أمس، الجمعة.

ولقي11 أردنيًا مصارعهم، أمس، الجمعة، جرّاء السيول.

من جهته، أعلن الجيش الأردني اليوم إرساله طائراتٍ عموديّةً من نوع "سوبر بيوما" للمساعدة في أعمال البحث في المنطقة، في حين تم إجلاء أكثر من 3آلاف سائح من منطقة البتراء، إلى العاصمة، عمّان.