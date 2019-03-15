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الجيش الإسرائيلي: حماس أطلقت الصاروخين باتجاه تل أبيب بالخطأ

تاريخ النشر: 15/03/2019 - 09:52

الجيش الإسرائيلي: حماس أطلقت الصاروخين باتجاه تل أبيب بالخطأ
عرب ٤٨

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019


من عرب 48

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