غزة: الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تلغي فعاليات اليوم

أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، صباح اليوم، الجمعة، إلغاء فعاليات اليوم "بشكل استثنائي"، وذلك في ظل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأكدت الهيئة، في بيان صدر عنها، أنها "في حالة انعقاد مستمر لمواكبة التطورات والأحداث السياسية والميدانية".

وقالت الهيئة في بيانها: "تقديرا للمصلحة العامة، قررت الهيئة تأجيل فعالياتها المقررة هذا اليوم بشكل استثنائي، حرصا على أبناء شعبنا واستعدادا لمليونية الأرض والعودة في الثلاثين من آذار/ مارس الجاري".

وأضافت "نؤكد لأبناء شعبنا استمرار المسيرات وعدم تراجعها والسعي الدؤوب من أجل تحقيق أهداف المسيرات المتمثّلة في العودة وإنهاء الحصار الظالم".

وكان الفلسطينيون في القطاع يستعدون اليوم للمشاركة في فعاليات الأسبوع الـ51 لـ"مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار" بعنوان "المسيرات خيارنا"، على الحدود الشرقية للقطاع.

وكانت الهيئة الوطنية قد أعلنت، أمس الخميس، عن تواصل مسيرة العودة للعام الثاني على التوالي؛ وذلك عشية الذكرى الأولى لانطلاقها في 30 آذار/ مارس العام الماضي، الذي يصادف ذكرى "يوم الأرض" الخالد.

وأعلنت عن انطلاق مليونية جديدة في ذات الذكرى، داعيةً لاعتباره يوم إضراب شامل في كل محافظات، وأن يشارك أبناء شعبنا في أماكن تواجدهم كافة في تلك الفعاليات.

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ30 من آذار/ مارس الماضي، بمسيرات سلمية قرب السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وأراضي الـ48، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

وأدى قمع الاحتلال الدموي للمشاركين في مسيرات العودة لارتقاء 256 شهيدًا، وإصابة نحو 29 ألف فلسطيني بجراح مختلفة، وفق إحصائية وزارة الصحة في غزة.