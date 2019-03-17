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"وول ستريت": واشنطن تعتزم الإبقاء على 1000 جندي في سورية

تاريخ النشر: 17/03/2019 - 22:55

"وول ستريت": واشنطن تعتزم الإبقاء على 1000 جندي في سورية
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات

أكد مسؤولون في الإدارة الأميركية أن الجيش الأميركي يخطط لإبقاء نحو ألف جندي في سورية، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تحول لافت بالموقف يأتي بعد ثلاثة أشهر من أمر الرئيس دونالد ترامب بانسحاب كامل لقوات بلاده في سورية.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن المسؤولين ( لم تسمهم) أن الجيش يخطط للاحتفاظ بما يقرب من ألف جندي في سورية، وأوضحت الصحيفة أن محادثات الإدارة الأميركية المطولة مع تركيا والحلفاء الأوروبيين، والتنظيمات التي تدعمها واشنطن في سورية، فشلت في التوصل إلى اتفاق لإنشاء منطقة آمنة في شمال شرق سورية، وهي جزء من خطة ترامب لمغادرة سورية.

وسبق أن أعلن ترامب في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018، سحب قوات بلاده البالغ عددها ألفي عسكري من سورية، بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن دون تحديد جدول زمني.

وفي 22 شباط/ فبراير الماضي، أعلن البيت الأبيض، أنه سيتم إبقاء قوة أميركية صغيرة "لحفظ السلام" قوامها 200 جندي تقريبا لفترة من الوقت في سورية عقب الانسحاب.

وقال ترامب، بعد أيام من قراره، إنه يعتزم الإبقاء على 400 جندي في سورية، مقسمين بين المنطقة الآمنة التي يجري التفاوض حولها في شمال شرق سورية، وبين القاعدة الأميركية في "التنف" قرب الحدود مع العراق والأردن.

وفي 8 شباط/ فبراير الماضي، نقلت "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن تستعد لسحب جميع قواتها من سورية بحلول نهاية نيسان/ أبريل المقبل.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#الجيش الأميركي
#دونالد ترامب
#سورية

من عرب 48

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