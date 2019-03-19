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بحجة البالونات الحارقة: طيران الاحتلال يقصف موقعين بغزة

تاريخ النشر: 19/03/2019 - 18:09

بحجة البالونات الحارقة: طيران الاحتلال يقصف موقعين بغزة
عرب ٤٨

أغارت طائرة إسرائيلية مُسيّرة، مساء اليوم، الثلاثاء، على موقعي رصد للفصائل في قطاع غزة، شمال وجنوب القطاع، بحجة إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه أراضي الـ48.

وأفادت المصادر الفلسطينية أن طائرة بدون طيار قصفت موقعًا للمقاومة شرقي حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأكدت المصادر قيام طائرة مسيرة بقصف الموقع بصاروخين على الأقل شرق المدينة؛ فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات في الاستهداف حتى اللحظة.

في حين قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن "طائرة عسكرية أغارات على خلية مخربين كانت تهم بإطلاق بالونات حارقة من شمال جنوب قطاع غزة"، ليضيف لاحقًا أن طائرة عسكرية أخرى أغارت على مجموعة من الشبان تستعد لإطلاق بالونات حارقة من المناطق الشمالية للقطاع.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الثلاثاء، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية شمال غرب مدينة غزة.

وأوضحت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا وابلاً من الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، تم علاجهم ميدانيًا من قِبَل الطواقم الطبية المتواجدة في المكان.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#غزة
#طائرة مسيرة

من عرب 48

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