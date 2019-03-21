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رهط: وفاة فتى أصيب في حادث دهس قبل أيام

تاريخ النشر: 21/03/2019 - 15:28

رهط: وفاة فتى أصيب في حادث دهس قبل أيام
عرب ٤٨

أعلنت الطواقم الطبية في مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، بعد ظهر اليوم الخميس، وفاة الفتى محمد محمود أبو سنجر (أبو حدايد) من مدينة رهط عن عمر ناهز 13 عاما، متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها في حادث دهس من قبل سيارة في رهط، يوم الثلاثاء الماضي.

وكان الفتى قد نقل بسيارة الإسعاف بعد أن قدم له الطاقم الطبي العلاج الأولي في مكان الحادث، إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت إصابته آنذاك بأنها بالغة الخطورة وأدخل إلى قسم العلاج المكثف لغاية إعلان وفاته، اليوم.

وساد الحزن بين أقارب الفتى وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل العائلة لتقديم واجب العزاء.

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#حوادث الدهس
#رهط
#النقب
#محمد محمود أبو سنجر

من عرب 48

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