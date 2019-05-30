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هدم العراقيب مجددا وتشريد سكانها

تاريخ النشر: 30/05/2019 - 09:21

هدم العراقيب مجددا وتشريد سكانها
هدم العراقيب، صباح اليوم
عرب ٤٨

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية صباح اليوم، الخميس، مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، جنوبي البلاد، وشردت سكانها، وذلك رغم أجواء الطقس الحارة.

وقال عدد من أهالي العراقيب، إن "الشرطة اقتحمت القرية صباح، اليوم، بقوات معززة وقامت بحماية الجرافات والآليات التي هدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح، وشردت الكبار والصغار وتركتهم دون مأوى رغم أحوال الطقس الحارة".

واقتحمت عشرات المركبات وعناصر الشرطة من وحدة (يوآف) التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" العراقيب، واستفزت السكان في محاولة لترهيبهم وفرض حالة من الخوف ظهر أول من أمس، الثلاثاء.

وهدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية مساكن أهالي العراقيب وشردت أهلها للمرة 144 على التوالي بتاريخ 14.05.2019.

وأكد الأهالي أنهم يصرون على البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام والمساكن وعدم قبولهم بتهجيرهم من قريتهم.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

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هدم العراقيب مجددا وتشريد سكانها

من عرب 48

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