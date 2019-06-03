السعودية: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت المحكمة العليا في السعودية رسمياً أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ثبوت رؤية الهلال.

وأعلنت المحكمة العليا في بيان، إنها عقدت جلسة مساء اليوم الإثنين وذلك للنظر في ما يردها من المحاكم حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام، وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه ولشهادة عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، فإنها تقرر أن يوم غدٍ الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك.

وفي وقت سابق من اليوم/ ذكرت وسائل إعلام سعودية، م تمكن رؤية هلال شهر شوال للعام الجاري في مرصد تمير الفلكي وسط السعودية، لكن تعذرت رؤيته في حوطة سدير.

ونقلت وسائل إعلام سعودية، عن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، ثبوت رؤية هلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي، موضحا أنه في انتظار باقي المراصد في مختلف مناطق المملكة، فيما أكدت جامعة المجمعة أنه تعذرت رؤية الهلال اليوم في المرصد الفلكي بحوطة سدير التابع للجامعة.