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مصرع شخصين وإصابة آخرين بحادث طرق قرب طولكرم

تاريخ النشر: 05/06/2019 - 17:05

مصرع شخصين وإصابة آخرين بحادث طرق قرب طولكرم
من مكان الحادث
عرب ٤٨

لقي شخصان على الأقل مصرعهما، وأصيب آخرون في جروح متفاوتة، في حادث طرق مروّع وقع بالقرب من قرية عنبتا الفلسطينية، على طريق نابلس طولكرم (60)، مساء اليوم، الأربعاء.

وعُلم أن الحادث وقع بين مركبتين على امتداد الطريق الواصل بين مدينتي طولكرم ونابلس، في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة، بينهم 6 أطفال (تتراوح أعمارهم بين 4 و12 عاما).

وأعلنت الطواقم الطبية، مصرع شخصين (في الستينات من عمريهما) على الأقل، فارق أحدهما الحياة مباشرة إثر الاصطدام، في حين لقي الآخر مصرعه بعد فشل محاولات إنعاشه".

وأضافت أنه تم نقل أحد المصابين وهو شاب في العشرينات من عمره، وصفت حالته بالخطيرة، بواسطة طائرة مروحية إسرائيلية، إلى مستشفى "بلنسون" في بيتاح تيكفا. فيما نقل سائر المصابين إلى مستشفيات نابلس القريبة".

في حين، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب صدر عنها، أن 4 إصابات وصفت بالخطيرة فيما قدرت حالة إصابتين بالخطيرة جدا وباقي الإصابات متوسطة"، وأوضحت أنه "تم نقل الإصابات لمستشفيات نابلس، وتم نقل إصابة بطائرة عسكرية إسرائيلية".

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#حادث طرق
#طولكرم
#نابلس
#طريق سريع

مصرع شخصين وإصابة آخرين بحادث طرق قرب طولكرم

من عرب 48

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