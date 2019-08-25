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أم الفحم: تصريح مدع ضد قاتل أمه

تاريخ النشر: 25/08/2019 - 16:07

أم الفحم: تصريح مدع ضد قاتل أمه
عرب ٤٨

قدمت النيابة العامة تصريح مدع إلى محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الأحد، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد نور الدين محاميد من مدينة أم الفحم على خلفية قتل والدته زينب محاميد قبل نحو الشهر.

ومن المزمع أن تقدم النيابة العامة خلال الأيام المقبلة لائحة اتهام للمحكمة المركزية في حيفا مرفقة بطلب توقيف المشتبه به حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية والقانونية.

وقد جرى توقيف نجل المرحومة في نفس اليوم الذي وقعت فيه الجريمة، حيث تم توقيفه من وقت لآخر من قبل المحكمة حتى تقديم تصريح مدع هذا الصباح.

وبحسب ادعاء الشرطة، فإنه وفقا لقاعدة الأدلة والقرائن بالإضافة إلى العديد من الإفادات، جرى ربط الابن بشبهة ارتكاب الجريمة.

وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 28.7.2019، حينما عثر على جثة المرحومة زينب محاميد داخل منزلها في أم الفحم، وعليها علامات عنف.


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