وفاة عبد الله نجل الرئيس المصري الراحل مرسي

توفي عبد الله مرسي، نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، مساء الأربعاء، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وفق مصدرين.

وقال المتحدث باسم الأسرة وشقيق الراحل، أحمد مرسي، "توفي عبد الله في إحدى المستشفيات، بعد أن نقل إليها إثر أزمة قلبية، وتأكدنا من ذلك". وأضاف: "نحن في الطريق للمستشفى"، دون تفاصيل.

بدوره أكد محامي أسرة مرسي، عبد المنعم عبد المقصود، النبأ، وقال إن عبد الله نجل الرئيس الأسبق توفي إثر أزمة قلبية.

وتوفي الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء محاكمته في حزيران/ يونيو الماضي، إثر نوبة قلبية مفاجئة أيضا، وفق ما أعلنت القاهرة وقتها، متأثرًا بظروف اعتقاله المخالفة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية.