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"قانون الكاميرات" يسقط بالقراءة الأولى

تاريخ النشر: 11/09/2019 - 15:30

"قانون الكاميرات" يسقط بالقراءة الأولى
مراقب من الليكود يحمل كاميرا خفية في صندوق اقتراع ببلدة عربية في الانتخابات السابقة
عرب ٤٨

أسقطت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، مشروع "قانون الكاميرات"، الذي طرحه حزب الليكود الحاكم. وأيد مشروع القانون 58 عضو كنيست، بينما تغيب 62 عضو كنيست عن التصويت.

يشار إلى أن المستشار القضائي للكنيست، أيال بانون، أوضح أمس أن سن القانون يستوجب تأييد 61 عضو كنيست، وليس أغلبية عادية.

وبادر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى مشروع القانون هذا، ويقضي بإمكان أي ناشط تصوير مجريات الأحداث في صندوق الاقتراع. وزعم نتنياهو أن الهدف من مشروع القانون منع تزوير نتائج الانتخابات، علما أن تدقيقا أجرته لجنة الانتخابات المركزية أظهر حدوث تزوير نتائج انتخابات في صندوقي اقتراع في قرية كسرى – كفر سميع، وتبين أن التزوير كان لمصلحة حزبي الليكود وشاس.

وأيد أحزاب الائتلاف مشروع "قانون الكاميرات" وتغيب أعضاء الكنيست من كافة كتل المعارضة عن التصويت، وبضمنها حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان.

ولقي مشروع القانون هذا معارضة سياسية وقانونية واسعة، خاصة بسبب طرحه قبل انتخابات الكنيست بأيام قليلة. وستجري انتخابات الكنيست يوم الثلاثاء المقبل.

 


#انتخابات الكنيست
#قانون الكاميرات

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