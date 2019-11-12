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حيفا: مصرع عامل داخل مصنع

تاريخ النشر: 12/11/2019 - 12:30

حيفا: مصرع عامل داخل مصنع
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨

لقي شخص (70 عاما) مصرعه داخل أحد المصانع في مدينة حيفا، ظهر اليوم الثلاثاء.  

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن المركز تلقى بلاغا الساعة 12:08 حول إصابة عامل من قبل جرار في مصنع بحيفا. وقدم أفراد الطاقم الطبي الذين وصلوا إلى المكان العلاجات الأولية وحاولوا إنقاذ حياة المصاب إلا أن كل محاولاتهم بات بالفشل وأقروا وفاته على الفور.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى. 

 


#حيفا
#حوادث العمل
#مصانع

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