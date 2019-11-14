انفجار في قطاع غزة: حادث عرضي

سُمع دوي انفجار في قطاع غزة المحاصر، مساء اليوم، الخميس، في أرض زراعية في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة؛ وأكد شهود عيان سماعهم دوي الانفجار ومشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من المكان.

وأوضحت مصادر محلية أن الانفجار كان "عرضيًا" ولا يوجد أي استهداف لقوات الاحتلال أو قصف في المنطقة، بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار ناجم عن قصف للاحتلال طاول أرضًا زراعية في منطقة الشيخ عجلين.

ونقلت مصادر صحافية إسرائيلية عن مصادر في الجيش الإسرائيلي "نفيه أن تكون قواته قد استهدفت أي هدف في قطاع غزة".

هذا وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، اليوم، أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة، على مدار يومين، تسببت بتدمير 30 وحدة سكنية بشكل كلي وبليغ، و500 بشكل جزئي.

وبيّنت الوزارة، في بيان رسمي، أن قيمة الخسائر الإجمالية التي لحقت بالمساكن والمنشآت بلغت حوالي 2 مليون دولار أمريكي.

ودعت الوزارة "الجهات المانحة" إلى تقديم الدعم المالي اللازم لإعادة الإعمار، وإيواء الأسر التي فقدت منازلها.

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة توفير "الحماية للمنشآت السكنية والمدنية، وتحمل مسؤولياتهم للتدخل العاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة".

وشنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية، منذ فجر الثلاثاء وحتى فجر الخميس، بدأها باغتيال القائد البارز في سرايا القدس، الذراع المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا وزوجته.

وأدت هذه العملية، وفق معطيات وزارة الصحة، إلى استشهاد 34 فلسطينيا من بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة.

وفجر الخميس، تم الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة مصرية وأممية.