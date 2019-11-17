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مصر: قتلى وجرحى في انهيار برج كهرباء

تاريخ النشر: 17/11/2019 - 14:51

مصر: قتلى وجرحى في انهيار برج كهرباء
من مكان الحادث (تويتر)
عرب ٤٨

انهار برج لإيصال التيار الكهربائي، اليوم الأحد، في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة.

وقالت وسائل إعلام مصرية أن سقوط البرج أدى إلى سقوط قتلى ومصابين.

وانتشرت صور وفيديوهات على مواقع تواصل الاجتماعي لما يظن أن موقع الحادث، والذي يبدو فيه أن عشرات العمال تجمهروا حول برج كهرباء منهار، دون أن يتضح ما إذا سقط ضحايا أم لا.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران، بمركز أوسيم شمالي محافظة الجيزة، شمال القاهرة، إثر انهيار جزء من برج كهرباء داخل شركة كهرباء "سقيل".


#مصر
#برج كهربائي
#الوراق
#برج كهرباء

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