غارات إسرائيلية في محيط دمشق وأنباء عن قتلى

ذكرت وكالة النظام السوري (سانا) بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء أن الدفاعات الجوية أسقطت عدة أهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي، فيما أفادت تقارير إعلامية باستشهاد عائلة، الوالد والوالدة وابنهما، من قرية بيت سابر، جنوب غربي دمشق جراء العدوان الإسرائيلي.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري، إنه "في تمام الساعة الواحدة والدقيقة العشرين من فجر اليوم الأربعاء... قام الطيران الحربي الإسرائيلي من اتجاهي الجولان المحتل، و’مرج عيون’ اللبنانية باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ، وعلى الفور تصدت منظومات دفاعنا الجوي للهجوم الكثيف، وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها، وما يزال العمل مستمراً لتدقيق الموقف بشكل واضح، وتحديد الأضرار والخسائر التي خلفها العدوان".

هدأت العاصمة الحبيبة #دمشق هذه اللحظات..



الأصوات كانت مُدوّية وقوية وذكرتنا بأيام الحرب في الأعوام السابقة.. ويبدو أن الهجوم كان مُختلفاً عما سبق..

العديد من سكان العاصمة شاهدوا صواريخ المضادات الجوية في السماء.. وربما العدوان كان على أكثر من نقطة في آن واحد..

ماهر مونس pic.twitter.com/dv3YsAp637 — manal gabash (@manalgabash) November 20, 2019

ويظهر في شريط مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حريق كبير وأصوات انفجارات، فيما نشرت "سانا" شريطًا، قالت إنه يظهر تصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية.

وأفاد مراسل وكالة "فرانس برس" في دمشق عند حوالي الساعة الواحد والنصف بعد منتصف الليل، عن سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة.

وأطلقت فجر أمس الثلاثاء، أربع قذائف صاروخيّة من الأراضي السورية نحو جبل الشيخ في الجولان المحتل، بحسب ما جاء في بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي. ووفقًا للبيان، فإنّ منظومة "القبّة الحديديّة" أسقطت هذه القذائف.

شاهد: قبل قليل" سماع انفجارات في عدة مناطق محيط العاصمة دمشق، يعتقد أنها بفعل قصف اسرائيلي.

-وكالة أنباء النظام: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء #دمشق.#زمان_الوصل pic.twitter.com/6R1rpz6MHn — زمان الوصل (@zamanalwsl) November 20, 2019

وأطلقت فجر أمس الثلاثاء، أربع قذائف صاروخيّة من الأراضي السورية نحو جبل الشيخ في الجولان المحتل، بحسب ما جاء في بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي. ووفقًا للبيان، فإنّ منظومة "القبّة الحديديّة" أسقطت هذه القذائف.

وبعد ذلك بقليل، نقل التلفزيون الرسمي السوري سماع دوي انفجارات قرب مطار العاصمة السورية، دمشق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن إسرائيل استهدفت مواقع في جنوب وغرب دمشق، فجر أمس الثلاثاء، "ينشط فيها حزب الله اللبناني والمليشيات الإيرانية". ووفقا للمرصد، فإن إسرائيل استهدفت هذه المواقع بحوالي خمسة صواريخ،، تصدت لها الدفاعات الجوية السورية، "حيث تمكنت من إسقاط بعضها فيما وصل بعضها الآخر إلى أهدافه، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية والمادية"

سماء دمشق، ليلة الأربعاء (سانا)

وأضاف المرصد أن "عملية الاستهداف هذه جرت على المواقع التي انطلقت منها الصواريخ الـ 4 من داخل الأراضي السورية على الجولان السوري المحتل"، والتي أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، عن اعتراضها بواسطة منظومة "القبة الحديدية".

وأشار محللون عسكريون إسرائيليون إلى أن إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية، فجر اليوم، جاء ردا على عملية عسكرية إسرائيلية جرت يوم الخميس الماضي، دون توضيح طبيعتها.

لكن المرصد ربط إطلاق الصواريخ بمحاولة اغتيال نائب أمين عام حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، أكرم العجوري، والذي نجا من الاغتيال لكن قُتل نجله وأصيبت زوجته، باستهداف ضاحية المزة في دمشق، وذلك في موزاة اغتيال إسرائيل للقيادي العسكري في الحركة في قطاع غزة، بهاء أبو العطا، يوم الثلاثاء الماضي.