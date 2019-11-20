  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

غارات إسرائيلية في محيط دمشق وأنباء عن قتلى

تاريخ النشر: 20/11/2019 - 02:30

غارات إسرائيلية في محيط دمشق وأنباء عن قتلى
حريق في دمشق، الليلة (تويتر)
عرب ٤٨

ذكرت وكالة النظام السوري (سانا) بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء أن الدفاعات الجوية أسقطت عدة أهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي، فيما أفادت تقارير إعلامية باستشهاد عائلة، الوالد والوالدة وابنهما،  من قرية بيت سابر، جنوب غربي دمشق جراء العدوان الإسرائيلي.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري، إنه "في تمام الساعة الواحدة والدقيقة العشرين من فجر اليوم الأربعاء... قام الطيران الحربي الإسرائيلي من اتجاهي الجولان المحتل، و’مرج عيون’ اللبنانية باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ، وعلى الفور تصدت منظومات دفاعنا الجوي للهجوم الكثيف، وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها، وما يزال العمل مستمراً لتدقيق الموقف بشكل واضح، وتحديد الأضرار والخسائر التي خلفها العدوان".

ويظهر في شريط مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حريق كبير وأصوات انفجارات، فيما نشرت "سانا" شريطًا، قالت إنه يظهر تصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية.

وأفاد مراسل وكالة "فرانس برس" في دمشق عند حوالي الساعة الواحد والنصف بعد منتصف الليل، عن سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة.

وأطلقت فجر أمس الثلاثاء، أربع قذائف صاروخيّة من الأراضي السورية نحو جبل الشيخ في الجولان المحتل، بحسب ما جاء في بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي. ووفقًا للبيان، فإنّ منظومة "القبّة الحديديّة" أسقطت هذه القذائف.

وأطلقت فجر أمس الثلاثاء، أربع قذائف صاروخيّة من الأراضي السورية نحو جبل الشيخ في الجولان المحتل، بحسب ما جاء في بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي. ووفقًا للبيان، فإنّ منظومة "القبّة الحديديّة" أسقطت هذه القذائف.

وبعد ذلك بقليل، نقل التلفزيون الرسمي السوري سماع دوي انفجارات قرب مطار العاصمة السورية، دمشق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن إسرائيل استهدفت مواقع في جنوب وغرب دمشق، فجر أمس الثلاثاء، "ينشط فيها حزب الله اللبناني والمليشيات الإيرانية". ووفقا للمرصد، فإن إسرائيل استهدفت هذه المواقع بحوالي خمسة صواريخ،، تصدت لها الدفاعات الجوية السورية، "حيث تمكنت من إسقاط بعضها فيما وصل بعضها الآخر إلى أهدافه، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية والمادية"

سماء دمشق، ليلة الأربعاء (سانا)

وأضاف المرصد أن "عملية الاستهداف هذه جرت على المواقع التي انطلقت منها الصواريخ الـ 4 من داخل الأراضي السورية على الجولان السوري المحتل"، والتي أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، عن اعتراضها بواسطة منظومة "القبة الحديدية".

وأشار محللون عسكريون إسرائيليون إلى أن إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية، فجر اليوم، جاء ردا على عملية عسكرية إسرائيلية جرت يوم الخميس الماضي، دون توضيح طبيعتها.

لكن المرصد ربط إطلاق الصواريخ بمحاولة اغتيال نائب أمين عام حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، أكرم العجوري، والذي نجا من الاغتيال لكن قُتل نجله وأصيبت زوجته، باستهداف ضاحية المزة في دمشق، وذلك في موزاة اغتيال إسرائيل للقيادي العسكري في الحركة في قطاع غزة، بهاء أبو العطا، يوم الثلاثاء الماضي.


#سورية
#دمشق
#قصف إسرائيلي

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الانتفاضة اللبنانية: إصابات واعتقالات في اشتباك مع قوى الأمن
الانتفاضة اللبنانية: إصابات واعتقالات في اشتباك مع قوى الأمن

2019-11-20

العراق: تصاعد الاحتجاجات... ورفض قاطع للتسوية
العراق: تصاعد الاحتجاجات... ورفض قاطع للتسوية

2019-11-19

الأمم المتحدة: موقفنا الرافض للاستيطان لم ولن يتغير
الأمم المتحدة: موقفنا الرافض للاستيطان لم ولن يتغير

2019-11-19

الأكثر قراءة

الولايات المتحدة: المستوطنات في الضفة

الولايات المتحدة: المستوطنات في الضفة "لا تخرق القانون الدولي"

2019-11-19
إطلاق 4 قذائف من سورية نحو الجولان ودوي انفجار في دمشق

إطلاق 4 قذائف من سورية نحو الجولان ودوي انفجار في دمشق

2019-11-19
قلنسوة: الإفراج عن المتهم بقتل حمد سلامة

قلنسوة: الإفراج عن المتهم بقتل حمد سلامة

2019-11-19
مقترحات وضغوط على ليبرمان لينضم لحكومة يشكلها نتنياهو

مقترحات وضغوط على ليبرمان لينضم لحكومة يشكلها نتنياهو

2019-11-19
المرصد: إسرائيل استهدفت مواقع لحزب الله ومليشيات إيرانية بدمشق

المرصد: إسرائيل استهدفت مواقع لحزب الله ومليشيات إيرانية بدمشق

2019-11-19