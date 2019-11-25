الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفة صاروخية من غزة

قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية، من قطاع غزة المحاصر باتجاه جنوب البلاد، مساء اليوم، الأحد.

ونقل موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المجلس الاستيطاني "إشكول"، ترجيحات بسقوط القذيفة في محيط المستوطنة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، أنه تم تفعيل أجهزة الإنذار "في منطقة مفتوحة" فقط.

وأوردت مصادر صحافية أنباء تفيد بتحليق طائرة استطلاع إسرائيلية شمالي ثطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل هدوء نسبي على في قطاع غزة، بعد نحو أسبوعين من انتهاء عدوان إسرائيلي، خلف وراءه 35 شهيدا بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة.

وكان آخر إطلاق قد رصد من القطاع في الـ16 من تشرين الأول/ نوفمبر الجاري، حين أطلقت قذيفتان نحو مدينة بئر السبع، اعترضتهما منظومة "القبّة الحديديّة".

وبعد يومين جولة التصعيد الأمني التي بدأها الجيش الإسرائيلي، باغتيال القائد البارز في "سرايا القدس"، الذراع المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا وزوجته، تم التوصل لوقف إطلاق نار، بوساطة مصرية وأممية.

وأعلن حينها أن شروط التهدئة تتضمن التزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمليات الاغتيال، ووقف استهداف مسيرات العودة الأسبوعية قرب حدود قطاع غزة، والالتزام بتفاهمات كسر الحصار عن غزة (جرت نهاية عام 2018 بوساطة أممية وقطرية ومصرية)، مقابل الهدوء على المناطق الحدودية.

ولفت تقرير صحفي، اليوم، إلى إنه يوجد خلاف بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) حول تخفيف الحصار على قطاع غزة.

وبحسب تقرير المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، فإن الجيش يؤيد تسهيلات "بعيدة الأمد" في القطاع مقابل تهدئة، بينما يتحفظ الشاباك من إصدار تصاريح تسمح آلاف العمال بالخروج من القطاع للعمل في إسرائيل.

وبحسب هرئيل، فإنه بعد عشرة أيام على انتهاء جولة التصعيد الأخيرة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، يتحدث الجيش الإسرائيلي عن "فرصة نادرة للتقدم" نحو تهدئة، بادعاء أن اغتيال إسرائيل لبهاء أبو العطا، "أزال من الطريق التهديد المركزي للهدوء في القطاع في السنة الأخيرة. بينما قيادة حماس في القطاع، برئاسة يحيى السنوار، تُبدي اهتماما بالتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد".