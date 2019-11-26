الطيبة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

أصيب شاب من سكان الطيبة في جريمة إطلاق نار اقترفت بالمدينة فجر اليوم، الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن المركز تلقى بلاغا حول "إصابة شاب (30 عاما) من الطيبة، بجراح خطيرة، إثر تعرضه لإطلاق نار في المدينة. وتوجه طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى المكان، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ومن ثم تم نقله إلى مستشفى 'مئير' في مدينة كفار سابا لاستكمال العلاج".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم تكشف خلفيتها ولم تبلغ عن اعتقال مشتبهين لغاية الآن.