  2. الأخبار
  3. اخبار عاجلة

إطلاق قذائف صاروخية على مستوطنات "غلاف غزة"

تاريخ النشر: 26/11/2019 - 21:08

إطلاق قذائف صاروخية على مستوطنات "غلاف غزة"
من العدوان الأخير على غزّة (أ ب أ)
عرب ٤٨

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق ثلاث قذائف صاروخية من قطاع غزة، على المستوطنات الإسرائيلية المحيطة، مشيرة إلى أن منظومة "القبة الحديدة" اعترضت قذيفتين فيما سقطت ثالثة في منطقة مفتوحة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة المحاصر، مساء اليوم، وأضاف أن "الحادث قيد الفحص".

ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنه تم إطلاق قذائف صاروخية من غزة، باتجاه المنطقة المعروفة إسرائيليًا بـ"غلاف غزة"، وأنه تم تفعيل منظومة "القبة الحديدية".

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في "سديروت" و"نير عام".



حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المنصف المرزوقي يعلن انسحابه من الحياة السياسية
المنصف المرزوقي يعلن انسحابه من الحياة السياسية

2019-11-24

التوصل إلى هدنة في قطاع غزّة بعد ليلة دامية
التوصل إلى هدنة في قطاع غزّة بعد ليلة دامية

2019-11-14

أنباء عن إطلاق نار في سوق محانيه يهودا بالقدس
أنباء عن إطلاق نار في سوق محانيه يهودا بالقدس

2019-11-07

الأكثر قراءة

من غزة إلى الفنان عمرو واكد: لا تساهم في تبييض وجه الاحتلال

من غزة إلى الفنان عمرو واكد: لا تساهم في تبييض وجه الاحتلال

2019-11-25
حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع طفيف لدرجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع طفيف لدرجات الحرارة

2019-11-25
حريق هائل في منطقة الناصرة

حريق هائل في منطقة الناصرة

2019-11-25
الشرطة لا تفارق دير الأسد

الشرطة لا تفارق دير الأسد

2019-11-25
تقرير: خلاف بين الجيش الإسرائيلي والشاباك حول تسهيلات بغزة

تقرير: خلاف بين الجيش الإسرائيلي والشاباك حول تسهيلات بغزة

2019-11-25