قصفت طائرات إسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، مواقع تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة المحاصر، في أعقاب الإعلان عن إصابة موقع مراقبة قرب المناطق الحدودية بأعيرة نارية أطلقت من غزة، وانفجار بالون مفخخ في إحدى مستوطنات المنطقة المحيطة بالقطاع.

وأفاد مصادر فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات على أراض زراعية، شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع. ولم تعلن وزارة الصحة عن وقوع أي إصابات.

وفي وقت سابق، أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة برج للمراقبة تابع لقوات الجيش بمحاذاة قطاع غزة المحاصر، عصر اليوم، الخميس، بنيران أطلقت من القطاع المحاصر، فيما أفادت تقارير صحافية إسرائيلية، بانفجار بالون مفخخ أطلق من غزة في "سديروت".

وأطلقت الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي "حوف أشكلون"، الواقع في محيط قطاع غزة المحاصر، ظهر اليوم، الخميس. ولفتت تقارير صحافية إلى سماع دوي انفجار بالقرب من كيبوتس "ياد موردخاي". في حيب، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب، أن "الإنذار الذي تم تفعيله في غلاف غزة لم ينتج عن إطلاق قذائف صاروخية".

يأتي ذلك في ظل التعزيزات العسكرية التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط قطاع غزة المحاصر وفي الضفة المحتلة، وذلك تحسبًا لانطلاق مظاهرات شعبية فلسطينية حاشدة رفضًا لـ"صفقة القرن".

وعلى صلة، شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، الخميس، في وقفتيْن احتجاجيتيْن، رفضا لـ"صفقة القرن"، ورفع المشاركون في الوقفتيْن اللتيْن نُظّمتا بمدينة غزة، لافتات تُندد بالصفقة، وتؤكد على الحقوق الفلسطينية.

وردد المحتجّون هتافات تطالب بإسقاط الصفقة، ودعم الفلسطينيين. ونظم المكتب الإعلامي الحكومي (تديره حركة حماس)، وقفة أمام مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط (unsco)، غربي غزة.

وشارك في هذه الوقفة عشرات الصحفيين الفلسطينيين. وسلّم المكتب الإعلامي، في نهاية الوقفة، رسالة للمقرر الأممي، موجّهة للأمين العام للأمم المتحدة، تدعوه لاتخاذ موقف "واضح وصريح لرفض الصفقة كونها تنافي الحقوق التاريخية للشعب وكل القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة"، كما قال معروف.

وفي سياق مشابه، شارك صحفيون وكتّاب فلسطينيين، في وقفة أمام مقر نقابة الصحفيين بمدينة غزة. رفعوا خلالها لافتات تؤكد على أن "القدس عاصمة لفلسطين، وعلى رفضهم القاطع للخطة الأميركية".