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"الصحة العالمية" تعلن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس "كورونا"

تاريخ النشر: 30/01/2020 - 21:55

"الصحة العالمية" تعلن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس "كورونا"
(أ. ب.)
عرب ٤٨

أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من مناطق العالم يشكل "حال طوارئ صحية ذات بعد دولي".

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس ادهانوم غيبرييسوس، إن "قلقنا الأكبر يكمن في إمكان انتشار الفيروس في بلدان حيث الأنظمة الصحية اكثر ضعفا (...) والأمر ليس بمثابة تحد للصين".

المدير العام للمنظمة، تيدروس ادهانوم غيبرييسوس (أ. ب.)

كما واعتبرت منظمة الصحة العالمية أنها لا ترى سببا للحد من الرحلات والتبادل التجاري مع الصين رغم إعلانها حال الطوارئ الصحية على الصعيد الدولي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد انطلاقا من هذا البلد.

وقال غيبرييسوس إن المنظمة "لا توصي بالحد من الرحلات وعمليات التبادل التجاري وحركة (الأفراد) وتعارض حتى فرض أي قيود على الرحلات" إلى الصين.

وأعلن غيبرييسوس القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في حوالي 18 دولة.

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#كورونا
#فيروس
#الصحة العالمية
#الصين

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