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إصابة ضابط بشرطة الاحتلال بمولوتوف في وجهه

تاريخ النشر: 03/02/2020 - 17:10

إصابة ضابط بشرطة الاحتلال بمولوتوف في وجهه
عرب ٤٨

أصيب شاب فلسطيني، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في عينه، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، جنوبي الضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

في المقابل، أصيب ضابط تابع لوحدة "حرس الحدود" في شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بجروح طفيفة إثر إصابته بزجاجة حارقة (مولوتوف) في وجهه، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال إثر قمعها لشبّان الذين تظاهروا في الخليل، رفضًا لـ"صفقة القرن" الأميركية، حسبما أظهر شريط مصور تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحافي، إن طواقمها في مستشفى الخليل الحكومي "تتعامل مع إصابة فلسطيني برصاص مطاطي في العين". وأوضحت إن الإصابة مباشرة، حيث يجري تقييم الحالة وإجراء الصور الطبية اللازمة.

وذكر شهود عيان أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وقوات الاحتلال إسرائيلية في حي باب الزاوية وسط الخليل، إثر قمع الاحتلال الشبان الذين خرجوا تنديدا بخطة الإملاءات الاميركية الإسرائيلية تصفية القضية الفلسطينية.

وأصيب عدة أشخاص بجروح وحالات اختناق خلال المواجهات التي اندلعت جنود الاحتلال وشبان في مدينة الخليل الذين يواصلون التظاهر رفضا لـ"صفقة القرن"، فيما سجلت إصابات جراء اعتداءات للمستوطنين على عائلات في البلدة القديمة.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الفلسطينيين.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#مواجهات
#صفقة القرن
#باب الزاوية
#الخليل

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