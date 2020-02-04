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وفاة رضيعة من النقب: نامت ولم تستيقظ

تاريخ النشر: 04/02/2020 - 12:27

وفاة رضيعة من النقب: نامت ولم تستيقظ
سبيل جبر أبو جودة
عرب ٤٨

أعلنت في قرية تل عراد بالنقب، جنوبي البلاد، وفاة الرضيعة سبيل جبر أبو جودة (10 أشهر)، صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الطفلة وُجدت في سريرها وهي فاقدة للوعي ودون تنفس، صباح اليوم، وجرى استدعاء الطاقم الطبي فقام بفحصها وأعلن وفاتها، على ما يبدو، سريريا.

ما هو الموت السريري؟

عرّف أطباء أن الموت السريري هو حالة الانعدام الفجائي لدوران الدم في الأوعية الدموية والتنفس والوعي. في أحيان قليلة يمكن بواسطة إنعاش القلب والرئتين إحياء شخص ميت سريريا. إذا لم يتم التدخل بسرعة في الإنعاش فإن الشخص سيدخل حالة الموت البيولوجي. وطبيا هناك حالتان فقط للموت وهما الموت السريري والموت البيولوجي ويسمى أيضا بالموت الدماغي.

وبمعنى أوضح فإن الموت السريري هو المصطلح الطبي لوقف الدورة الدموية والتنفس، ما يلزم لاستمرار الحياة. وهو يحدث عندما يتوقف القلب عن الخفقان بإيقاع منتظم، وهي حالة تسمى السكتة القلبية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#النقب
#تل عراد
#سبيل جبر أبو جودة
#موت سريري

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