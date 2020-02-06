إصابة جندي في عملية إطلاق نار غرب رام الله

أصيب جندي إسرائيلي في جروح وصفت بالطفيفة، في عملية إطلاق نار وقعت بعد ظهر اليوم، الخميس، قرب موقع عسكري تابع لقوات الاحتلال الإسرائيلية غربي رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وفي التفاصيل، جاء أن جنود الاحتلال تعرضوا لإطلاق نار بالقرب من موقع عسكري إسرائيلي يقع بين قريتي خربثا بني حارث ورأس كركر شمال غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

ونقل الجندي المصاب عبر طائرة مروحية إلى مستشفى "شيبا" في تل هاشومير.

واستنفر جيش الاحتلال قواته في مستوطنتي "دولف" و"طلمون" غرب رام الله، بعد إصابة الجندي، وأطلقت عمليات بحث مكثفة على مطلق النار الذي انسحب من المكان.

وشهدت مدينة القدس، في وقت سابق اليوم، إصابة جندي بجروح طفيفة في عملية إطلاق نار، فيما شهدت المدينة المحتلة، فجر اليوم، إصابة 12 جنديًا أحدهم بجروح خطيرة في عملية دهس.

في المقابل، استشهد أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث استشهد محمد الحداد في مواجهات اندلعت أمس في الخليل، واستشهد كل من طارق بدوان ويزن أبو طبيخ في مواجهات اندلعت فجر اليوم في جنين، واستشهد مواطن عربي من مدينة حيفا برصاص الاحتلال بالقدس (لم يتم الإعلان عن هويته بعد).