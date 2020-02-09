حيفا: نجل منفذ عملية القدس ينفي تسلم جثمان والده

نفى نجل منفذ عملية القدس، شادي بنا، ما تردد في عدد من وسائل حول تسلم العائلة جثمان والده، صباح اليوم الأحد.

وقال بنا في حديث لمراسل "عرب 48"، ربيع سواعد، إنه "لم نتلق أي معلومة بخصوص تسريح جثمان والدي، وبدورنا لم نتسلم الجثمان حتى الآن ولا نعلم موعد ذلك أيضا".

وأضاف أنه "جرى توكيل مركز عدالة لمتابعة الموضوع حتى تسريح الجثمان ومواراته الثرى".

وذكر عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل أن الشرطة لا زالت تحتجز الجثمان. وأن أي خبر عن تحريره حتى اللحظة غير صحيح. وأنه سيتوجه قضائيا للمحكمة بطلب تحرير الجثمان في أقصى سرعة ممكنة.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت، في وقت سابق، أن الشرطة ستسلم جثة منفذ عملية إطلاق النار الأخيرة في مدينة القدس، شادي بنا (45 عاما) من حيفا، إلى أسرته ليتم دفنها بالمقبرة الإسلامية في مسقط رأسه، اليوم الأحد.

وسبق أن أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء يوم الخميس الماضي، أن منفذ عملية إطلاق النار في القدس، هو شادي بنا من سكان حيفا العرب، وسط صدمة في أوساط معارفه.

من مكان العملية بالقدس (أ ب أ)

وقال جار منفذ العملية من حيفا لـ"عرب 48" إن جاره "كان شخصا عاديا يمتلك محلا لبيع الورود في منطقة الهدار، ربطته علاقات طيبة مع معارفه".

وأضاف أن "البعض قال إنه تهوّد ثم أعلن إسلامه، مؤخرا"، ونفى أن يكون قد لاحظ أي سلوك مختلف قد طرأ، مؤخرًا، على حياة بنا، مشددا على أنه "شاهدته كل صباح وتبادلنا التحية، كان لطيفًا".

وأكد جار منفذ العملية من حيفا أنه شاهده يداعب القطط ويطعمها في المنطقة، ليلة العملية، ولم تبدُ عليه أي أمور غريبة. وختم بالقول: "لا نعرف ماذا حدث بالضبط معه، وأؤكد أن علاقة طيبة ربطته مع الجميع".