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هدم معرشات لعائلة مصراتي في الرملة

تاريخ النشر: 11/02/2020 - 11:01

هدم معرشات لعائلة مصراتي في الرملة
من مكان الهدم بالرملة، اليوم
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى

هدمت جرافات السلطات ثلاثة معرشات تعود لعائلة أحمد مصراتي من الرملة، صباح اليوم الثلاثاء، علما أن المعرشات نصبت في أرضه الخاصة، في المنطقة الغربية للمدينة بالقرب من محطة وقود "باز".

وقال مصراتي لـ"عرب 48" إن "السلطات أصرت على الهدم، لم يتجاوبوا معنا من أجل منحنا الفرصة لاستصدار التراخيص اللازمة".

وأكد أن "القضية لا تزال تدار في أروقة المحاكم بيننا وبينهم منذ عدة أعوام، لكن لا شيء تقدم. هذه الأرض بملكيتنا الخاصة وهم يمنعونا من استخدامها، ولا يسمحون لنا حتى بتربية المواشي فيها".

أحمد مصراتي

ومما يذكر أن جرافات السلطات هدمت منازل تعود لعائلة أبو كشك بمدينة اللد، يوم 5 شباط/ فبراير الجاري، بذريعة أنها بنيت بدون ترخيص في الأعوام الأخيرة.

هذا، وشهدت البلدات العربية في البلاد تصعيدا في هدم المنازل بذريعة عدم الترخيص كما حصل في يافا والعراقيب وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وغيرها.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الرملة
#هدم
#أحمد مصراتي

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