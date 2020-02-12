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هدم العراقيب للمرة 175

تاريخ النشر: 12/02/2020 - 15:42

هدم العراقيب للمرة 175
هدم في العراقيب (أرشيفية)
عرب ٤٨

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، خيام أهالي قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف والمهددة بالتهجير في منطقة النقب، للمرة 175 على التوالي، وذلك بعدما هدمتها في المرة الأخيرة يوم 6 شباط/ فبراير الجاري.

وقال أحد سكان العراقيب إن "قوات الهدم والخراب اقتحمت قرية العراقيب وهدمت خيامها للمرة الـ175".

وهذه هي المرة الرابعة التي تهدم فيها خيام أهالي العراقيب المتواضعة منذ مطلع العام الجاري 2020، لكن الأهالي يعيدون نصبها من جديد كل مرة من بضع أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في ظل الأجواء العاصفة التي تسود البلاد.

وتواصل السلطات التضييق على أهالي العراقيب بعدة طرق كان آخرها سجن الشيخ صياح الطوري، بالإضافة إلى عدد من أبناء القرية بعدة تهم بذريعة البناء غير المرخص وادعاء "الاستيلاء على أراضي الدولة".

وتواصل السلطات هدم العراقيب منذ العام 2000 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية المتشبثين بأرضهم إلى الإحباط واليأس وتهجيرهم منها، فيما يصر أهالي العراقيب على البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام والمساكن والتصدي لمخططات تهجيرهم وتهويد قريتهم.

هذا، وشهدت البلدات العربية في البلاد تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وغيرها.

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ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#العراقيب
#النقب
#هدم المنازل

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