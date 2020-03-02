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تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في الأردن

تاريخ النشر: 02/03/2020 - 16:33

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في الأردن
إيرانيون يحاولون وقاية أنفسهم من فيروس كورونا (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا"، في الأردن لمواطن قدم من إيطاليا قبل 16 يوما، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وبيّن جابر أن الكشف عن الإصابة بالفيروس تم بعد أن تقدم لإجراء الفحوصات مواطنين أردنيين عادا من إيطاليا قبل أسبوعين.

وقال: "تقدم إلينا مواطنين أردنيين، أعلنا قدومهما من إيطاليا قبل أسبوعين، وكان أحدهم يشعر بأعراض مشابهة لكورونا".

وأضاف: "تم وضع المصاب بفيروس كورونا بالعزل الطبي تحت إشراف فريق مختص".

وأوضح أن "المواطن الثاني المشتبه بإصابته سليم، ويتواجد الآن بالحجر بغرض إعادة الفحص".

وعن الإجراءات التي تنوي الوزارة القيام بها، أكد الوزير بأنه "تم إرسال فريق طبي لتعقيم منزل المصاب، وإجراء فحوصات لعائلته المكونة من زوجته وطفلين، إضافة إلى أحد أصدقائه".

وحتى السبت، سجلت إيطاليا 1049 إصابة بفيروس كورونا، و 29 حالة وفاة.

وظهر فيروس "كورونا" في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019، وانتشر لاحقا في أكثر من 63 دولة، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد وفيات الفيروس على مستوى العالم حاجز الـ3 آلاف، فيما باتت أعداد المصابين على أعتاب الـ90 ألفا.

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#فيروس كورونا
#الأردن
#أول إصابة

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