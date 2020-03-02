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جت: إصابة شابين إثر تعرّضهما للدهس

تاريخ النشر: 02/03/2020 - 21:59

جت: إصابة شابين إثر تعرّضهما للدهس
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨

أُصيب شابان في العشرينات من عمريهما، بجراح متفاوتة إثر تعرّضهما للدهس في بلدة جت المثلث، مساء اليوم الإثنين.

وجاء في التفاصيل أن إصابة أحد المصابيْن وُصفت بالمتوسطة، إذ إنه تعرّض لإصابة في الرأس، فيما وُصِفت الإصابة الأخرى بالطفيفة.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى مكان الحادث، الإسعافات الأوليّة للمصابيْن، ونقلهما إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة، لاستكمال تلقّي العلاج.

يُذكر أن 349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.

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#جت
#دهس
#إصابة

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