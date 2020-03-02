"الصحة الإسرائيلية" تعلن تشخيص إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 12 شخصًا في البلاد، وذلك في أعقاب تشخيص إصابتين جديدتين لشخصين عادا من رحلة إلى إيطاليا نهاية شباط/ فبراير الماضي.

وأوضحت الوزارة أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد وصل بذلك إلى 12 حالة، وجميعهم (باستثناء حالة من أور يهودا) عادوا إلى البلاد من الخارج، ولم تنتقل لهم العدوى داخل إسرائيل، ووصفت حالتهم الصحية بأنها "جيدة ومستقرة".

وأفادت الوزارة بأن أحد المصابين هو شخص من رمات غان وصل إلى البلد عائدا من رحلة في إيطاليا، في الـ25 من شباط/ فبراير الماضي، فيما أوضحت أن المصاب الآخر هو شخص من أسدود عاد من إيطاليا في الـ26 من شباط/ فبراير.

وشكلت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، تشكيل فريق لفحص "الأخبار الكاذبة" (فايك نيوز) المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد، خلال يوم انتخابات الكنيست الـ23.

ويضم الفريق مندوبين عن الشرطة والنيابة العامة الإسرائيلية ووزارة الصحة، وسيتعين عليهم فحص مدى صحة الأخبار التي سيتم تداولها خلال يوم الانتخابات منعا لانتشارها على نطاق واسع، ومعرفة مصدر تلك الأخبار الكاذبة.

ولفت الموقع نقلا عن مصدر مطلع على مداولات لجنة الانتخابات حول تشكيل الفريق المسؤول عن منع انتشار الأخبار الكاذبة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا خلال عملية الانتخاب، إلى أن صلاحيات الفريق ستكون مقيدة.

كانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت تشخيص ثلاثة إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل عدد المصابين في إسرائيل إلى 10 حالات، حتى مساء الأمس.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تشخيص حالة فردين من عائلة واحدة من سكان جنوب البلاد، عادوا إلى البلاد يوم الخميس الـ27 من شباط/ فبراير الماضي، من رحلة سياحية في إيطاليا، بتلقيهم العدوى وإصابتهم بالفيروس.

وأوضحت أن المصاب الثالث (العاشر في البلاد)، هو شاب من سكان "أور يهودا" كان على اتصال مباشر مع أحد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كوفيد- 19.

وأكدت الوزارة أن الإصابات الثلاث الجديدة تعاني من أعراض خفيفة للفيروس المتفشي، مشددة على أنه تم نقلهم إلى الحجر الصحي في المستشفى تحت مراقبة الفرق الطبية المختصة.

وطالبت الوزارة المواطنين الذين وصلوا إلى البلاد على متن رحلة شركة "إل عال" الإسرائيلي رقم LY290 القادمة من إيطاليا يوم الخميس الماضي، بالعزل الصحي الذاتي لمدة 14 يومًا.

كما طالبت الوزارة جميع العائدين من إيطاليا بدءًا من تاريخ 13 شباط/ فبراير الماضي، بالدخول إلى الحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما من تاريخ عودتهم إلى البلاد.

وقررت الحكومة الإسرائيلية، الخميس الماضي، منع دخول الأجانب القادمين من إيطاليا؛ بسبب تفشي فيروس كورونا على أراضي البلد الأوروبي.

ونهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.