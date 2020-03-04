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المرشح الديمقراطي مايكل بلومبيرغ يعلق حملته الانتخابية

تاريخ النشر: 04/03/2020 - 17:18

المرشح الديمقراطي مايكل بلومبيرغ يعلق حملته الانتخابية
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلن الملياردير الأميركي مايكل بلومبيرغ، اليوم الأربعاء، انسحابه من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي مقدما دعمه لنائب الرئيس السابق جو بايدن، وذلك غداة نتائج مخيبة جدا في "الثلاثاء الكبير".

وقال بلومبيرغ في بيان "قبل ثلاثة أشهر، ترشحت للانتخابات الرئاسية للفوز على دونالد ترامب. اليوم، انسحب من السباق للسبب نفسه: الفوز على دونالد ترامب، إذ بات واضحا في نظري أن الاستمرار سيجعل تحقيق (هذا الهدف) أكثر صعوبة".

وأضاف أنه يدعم جو بايدن الذي يمثل على غراره الجناح المعتدل في الحزب الديمقراطي، معتبرا أنه "أفضل" مرشح للتغلب على الرئيس الجمهوري في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#مايكل بلومبيرغ
#جو بايدن
#دونالد ترامب

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