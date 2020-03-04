وزارة الصحة: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 15

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، بعد انتصاف ليل الثلاثاء - الأربعاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 15 مصابًا، وذلك بعد تشخيص ثلاث حالات جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها أن المصاب رقم 13 هو شاب عمل موظفًا في متجر "القرصان الأحمر" لبيع الألعاب، فيما أوضح البيان المقتضب أن المصاب رقم 14 هي زبونة أمضت أكثر من 15 دقيقة في المتجر ذاته.

وأشار بيان الوزارة إلى أن المصاب رقم 15 عاد في الـ29 من شباط/ فبراير الماضي، من رحلة قضاها في إيطاليا، وكان رهن الحجر الصحي الذاتي.

وأوضح البيان أن الإصابات الثلاث الجديدة شُخصت بالطفيفة، وذكرت الوزارة أنه جرى نقل المصابين إلى الحجر الصحي، بمستشفى "شيبا" في حي تل هشومير في رمات غان، لافتة إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 15 حالة في إسرائيل.

وكان الوزارة قد أعلنت، مساء الإثنين، عن حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا لمواطنين عادا مؤخرا من إيطاليا. وقالت الوزارة في بيان إن الحديث يدور عن مواطن من مدينة رمات غان عاد من إيطاليا في الـ25 من شباط/ فبراير الماضي، ومواطن من أشدود عاد هو الآخر من إيطاليا بعد ذلك بيوم واحد.

وأعلنت الصحة الإسرائيلية صباح الإثنين، إصابة 3 مواطنين، إحداهم مجندة بالجيش كانت تعمل في متجر بمدينة أور يهودا، بعدما أصيبت بالعدوى من مدير المتجر الذي سبق وتم تشخيصه كمصاب، فيما عاد المصابان الآخران، الخميس، من إيطاليا.

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن عددا من الجنود الذي كانوا على صلة بالمجندة المصابة بالفيروس تم إخضاعهم للحجر الصحي المنزل. وأشارت إلى أن 334 جنديا بالجيش الإسرائيلي يخضعون الآن للحجر الصحي، غالبيتهم كانوا يقضون إجازات خاصة في الخارج.