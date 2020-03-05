مصرع الشقيقين "عبود" ومحمد حريري من أم الفحم بحادث طرق

لقي ثلاثة أشخاص مصارعهم، وأُصيب آخر، إثر حادث طرق قرب برطعة، مساء اليوم الخميس.

وعُلم أن الشقيقين "عبود" ومحمد حريري من أم الفحم، لقيا مصرعهما بالحادث، فيما عُرِف أن الصريع الآخر من الوسط اليهودي.

الشقيقين "عبود" ومحمد حريري ضحيتا الحادث

وجاء في التفاصيل أن الحادث وقع على شارع أم الريحان - برطعة، رقم "596".

وأعلن طاقم طبي وصل إلى مكان الحادث، مصرع الأشخاص الثلاثة فور وصوله، فيما قدم الإسعافات الأولية لمُصاب بحالة حرجة، ونقله إلى المشفى لاستكمال تلقي العلاج.

إحدى السيارات عقب الحادث

وشهد الشارع الذي وقع فيه الحادث ازدحامات مرورية شديدة، فيما تقوم الشرطة بتنظيم السير.

ولم تُعرَف أسباب الحادث بعد. وفتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على الأسباب التي أدت إليه.

يُذكر أن 349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.