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إصابة شخص في جريمة إطلاق نار بكابول

تاريخ النشر: 06/03/2020 - 08:31

إصابة شخص في جريمة إطلاق نار بكابول
منظر عام لقرية كابول
عرب ٤٨

أصيب شخص (62 عاما) من قرية كابول صباح اليوم، الجمعة، بجروح وصفت بأنها بين المتوسطة والطفيفة، إثر تعرضه لعيارات نارية أطلقها مجهولون بالقرب من منزل سكني.

ونُقل المصاب إلى مستشفى "رمبام" بحيفا لتلقي العلاج. واستدعيت الشرطة إلى المكان وفتحت ملفا للتحقيق وجمعت الأدلة والحيثيات من المكان.

ووفقا للشرطة فإنه "خلال ساعات الصباح، في بلدة كابول، سمع صوت إطلاق نار قرب منزل سكني، مما أدى لإصابة عابر سبيل، رجل (62 عامًا) من كابول، بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة (وفقا لمصادر طبية)، وتم نقله على إثرها إلى مستشفى رمبام لاستكمال العلاج. وصلت قوات الشرطة إلى المكان وتم نشر الحواجز، وجمع الأدلة والحيثيات من المكان للتحقيقات. يُذكر أنّ هوية المشتبهين معروفة لدى الشرطة، وتقوم الشرطة بعمليات البحث عنهم لاعتقالهم".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#كابول
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

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