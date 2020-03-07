مصابان في جريمتي إطلاق نار بمجد الكروم وزيمر

تعرض شخص يبلغ من العمر 48 عاما، لجريمة إطلاق نار في بلدة زيمر بمنطقة المثلث، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، فجر اليوم السبت.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحديث يدور عن استهداف لعضو مجلس محلي زيمر، غانم غانم، خلال توجهه لأداء صلاة الفجر.

وقدم طاقم طبي، الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح خطيرة، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وفي سياق منفصل، أصيب شاب يبلغ من العمر 34 عاما بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة مجد الكروم، فجر اليوم.

واستدعي طاقم طبي إلى مكان الجريمة، وقدم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح متوسطة في القسم العلوي من جسده.

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين اللتين لم تتضح معالمهما بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه بالضلوع فيهما.