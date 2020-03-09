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تمديد اعتقال آية خطيب من عرعرة لغاية يوم الجمعة المقبل

تاريخ النشر: 09/03/2020 - 13:27

تمديد اعتقال آية خطيب من عرعرة لغاية يوم الجمعة المقبل
عرب ٤٨

مددت محكمة الصلح في مدينة عكا اعتقال الناشطة آية خطيب (30 عاما) من قرية عرعرة، اليوم الإثنين، لغاية يوم الجمعة المقبل.

ومن المزمع أن تعقد الجلسة في محكمة الصلح في حيفا بسبب عدم انعقاد جلسات في محكمة عكا، الجمعة.

واعتقلت خطيب يوم 17 من شباط/ فبراير الماضي، علما بوجود أمر بحظر النشر في ملف اعتقالها.

وسُمح للمحامي الموكل بالدفاع عنها، بدر إغبارية، مؤخرا، بلقائها ونقل عنها أنها تتمتع بمعنويات عالية وترفض الشبهات المنسوبة إليها.

وصرح إغبارية أن "خطيب اشتكت من ظروف اعتقالها أمام هيئة المحكمة والتي أمرت بفحص هذا الموضوع. وسمحت المحكمة اليوم لطفليها، محمد وعبد الرحمن باللقاء بها واحتضانها".

وأضاف إغبارية أن "الشرطة والنيابة حاولتا الاعتراض على هذا الأمر إلا أن المحكمة سمحت لطفليها باحتضان والدتهما وتقبيلها".

يذكر أن خطيب نشطت عبر صفحتها في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بجمع التبرعات لحالات إنسانية من المرضى وتحديدا الأطفال من الضفة الغربية وقطاع غزة ممن يعالجون في المستشفيات الإسرائيلية، كما جمعت تبرعات لطلاب وطالبات جامعيين حالت ظروفهم الاقتصادية دون دفع أقساطهم المادية للجامعات.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#آية خطيب
#عرعرة
#اعتقالات سياسية

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