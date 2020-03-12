الضفة: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 31

أعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله، اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في الضفة الغربية المحتلة إلى 31.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحافي عقده أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، إن "وزارة الصحة أفادت بارتفاع أعداد مصابي كورونا إلى 31، بعد تسجيل إصابة جديدة لفتاة في بيت لحم (جنوب)".

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت إلى 100، مع توقعات بارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام المقبلة، وسط ازدياد الأشخاص ممن يفرض عليهم الحجر الصحي في البلاد.

على صلة، أعلنت السفارة الأميركية في إسرائيل، في وقت سابق اليوم، فرض حجر صحي، على موظفين في مكتبها في مدينة تل أبيب، خشية إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت السفارة "أبلغت وزارة الصحة الإسرائيلية سفارة الولايات المتحدة، أن شخصًا مصابا بفيروس كورونا تواجد في قاعة انتظار قسم تأشيرات غير المهاجرين، التابع لمكتب الفرع بالسفارة في تل أبيب في 5 آذار/ مارس".

وأضافت "بعد التشاور الوثيق مع وزارة الصحة، وجّهت السفارة موظفيها المتضررين إلى الحجر الصحي؛ نتفهم أن الوزارة توصي بأن ينتقل أفراد الجمهور الذين كانوا في غرفة الانتظار خلال هذا الإطار الزمني إلى الحجر الصحي بأنفسهم".

وتابعت السفارة الأميركية "يعمل قسم تأشيرات مكتب فرع السفارة في الوقت الحالي، بما يتفق مع توصيات وزارة الصحة".

وسجلت السلطة الفلسطينية أولى الإصابات بفيروس كورونا في 5 آذار/ مارس الجاري، في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، وتبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.